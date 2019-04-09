Посольство Польши в Украине возмутилось фильму о Бандере на Первом национальном

Дипломаты направили ноту, требующую "прекратить отбеливание" украинского национального героя.

Посольство Польши в Украине направило открытое письмо к руководству Национальной общественной телерадиокомпании Украины с протестом против "попыток отбеливания Степана Бандеры". Копия письма опубликована на странице посольства фейсбуке.

Возмущение дипломатов вызвала программа Александра Зинченко "Рассекреченная история. Страсти по Бандере", вышедшая в эфир в субботу, 6 апреля.

Согласно тексту письма, в студии находились четверо гостей, которые обсуждали личность Бандеры и высказывались преимущественно в хвалебном тоне. Кроме того, поляков возмутило упоминание "польських мифов о Бандере", которые тоже были предметом обсуждения.

Письмо адресовано главе НОТУ Зурабу Аласании с пометкой об уведомлении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, а также сопредседателей украинско-польского партнерства Яна Малицки и Виталия Портникова.

Напомним, во Львовской области 2019 год объявлен годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.