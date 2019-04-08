Пятеро кандидатов в президенты не перечислили в госбюджет около 4 млн гривен

Распорядители избирательных фондов должны перечислять остатки после кампании в бюджет.

Пятеро кандидатов в президенты не перечислили в госбюджет около 4 млн гривен
Фото: liga.net

Пятеро бывших кандидатов в президенты не вернули деньги в государственный бюджет. В списке тех, кто не перечислил деньги в казну, - Юрий Кармазин, Виктор Кривенко, Евгений Мураев, Игорь Смешко и Виталий Скоцик. Материалы в отношении распорядителей избирательных фондов направлены в Нацполицию, сообщила член Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.

Наталья Корчак отметила, что всем распорядителям сообщили об обязательстве отказаться от взносов в течение трех дней.

По данным НАПК, сумма взносов, которые умышленно не вернули в бюджет, составила:

  • 250 000 гривен - взнос в фонд Кармазина;
  • 191 750 гривен в фонде Кривенко;
  • 1 808 500 гривен - фонд Мураева;
  • 1 000 000 гривен взнос в фонд Смешко;
  • 554 000 гривен в фонде Скоцика.

Напомним, ранее НАПК обнаружили нарушения в отчетах 17 из 44 кандидатов на пост президента Украины. По информации ведомства, наиболее распространенными, среди зафиксированных нарушений, оказались - наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, и неполнота данных, указанных в отчете.


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