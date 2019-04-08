Пятеро кандидатов в президенты не перечислили в госбюджет около 4 млн гривен
Распорядители избирательных фондов должны перечислять остатки после кампании в бюджет.
Пятеро бывших кандидатов в президенты не вернули деньги в государственный бюджет. В списке тех, кто не перечислил деньги в казну, - Юрий Кармазин, Виктор Кривенко, Евгений Мураев, Игорь Смешко и Виталий Скоцик. Материалы в отношении распорядителей избирательных фондов направлены в Нацполицию, сообщила член Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак.
Наталья Корчак отметила, что всем распорядителям сообщили об обязательстве отказаться от взносов в течение трех дней.
По данным НАПК, сумма взносов, которые умышленно не вернули в бюджет, составила:
- 250 000 гривен - взнос в фонд Кармазина;
- 191 750 гривен в фонде Кривенко;
- 1 808 500 гривен - фонд Мураева;
- 1 000 000 гривен взнос в фонд Смешко;
- 554 000 гривен в фонде Скоцика.
Напомним, ранее НАПК обнаружили нарушения в отчетах 17 из 44 кандидатов на пост президента Украины. По информации ведомства, наиболее распространенными, среди зафиксированных нарушений, оказались - наличие налогового долга у субъектов, которые осуществляли взносы, и неполнота данных, указанных в отчете.
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Политика
08.04.2019 14:28