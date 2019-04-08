Германия добивается снятия санкций с РоSSии в Совете Европы - "Европравда"

Немецкие дипломаты и депутаты открыто действуют в направлении снятия санкций с РФ в Совете Европы, они планируют достичь этого на текущей сессии Перламентской асамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает "Европравда". Изданию это подтвердили несколько не связанных друг с другом западных дипломатов, а также представители экспертного сообщества.

Представители Германии и ранее не скрывали, что предпочитают быть в диалоге с РФ , даже если для этого придется уступить давлением на нее. Однако теперь речь идет уже о более масштабной скоординированной кампании, накануне весенней сессии ПАСЕ .

Эта активность охватывает представителей обоих ключевых сил правительственной коалиции - ХДС/ ХСС и социал-демократов. На днях депутаты от обеих партий направили в адрес президента ПАСЕ письмо с просьбой пересмотреть санкционные правила, убрав право Ассамблеи накладывать санкции на делегации государств-нарушителей при утверждении их полномочий.

Одновременно, немецкие депутаты ведут разъяснительную работу в ПАСЕ , убеждая других парламентариев, мол, борьба Украины с РФ является "предвыборной технологией" и Европа не должна ее поддерживать. Парламентарии также уверяют, идею снятия санкций поддерживает лично Ангела Меркель.

Сама канцлер не обнародовала эту позицию, но немецкие дипломаты, также активно договариваются с представителями других государств о возвращении русских в ПАСЕ без санкций. Официальный Берлин уверяет, что это позволит "спасти членство РоSSии в Совете Европы", хотя их оппоненты ставят под сомнение эту логику.

Напомним, в декабре 2018 года ПАСЕ уже принимала решение ослабить санкции против РФ . Таким образом, представители РоSSии смогут участвовать в выборах, но не влиять на решения и резолюции.

В 2017 году в ПАСЕ утвердили соответствующую резолюцию, которая привела к ослаблению этих санкций. Почти все поправки, которые предлагала украинская делегация были тогда отклонены.