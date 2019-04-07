"Заберите свои оккупационные войска из Украины, прекратите убивать украинцев", - Парубий - главе Госдумы фюрера РФ
Спикер Рады выступил на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал председателя Государственной думы РоSSийской Федерации Вячеслава Володина прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Об этом Парубий заявил на заседании 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба Верховной Рады.
"Я хочу обратиться к голове Государственной Думы РоSSийской Федерации: заберите свои оккупационные войска из Украины, перестаньте убивать украинцев", - сказал Андрей Парубий.
По словам спикера Рады, чем раньше будут освобождены оккупированные Россией украинские территории, тем меньше будет угрозы для всего мира.
"То, что они (роSSийские войска, - ред.) там делают с украинскими детьми, послезавтра может случиться и с вашими детьми. Мы должны остановить Путина!", - подчеркнул Парубий.
Ранее в НАТО заявили, что агрессия в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии к открытой вооруженной угрозе.
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07.04.2019 17:02