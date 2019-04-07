"Заберите свои оккупационные войска из Украины, прекратите убивать украинцев", - Парубий - главе Госдумы фюрера РФ

Спикер Рады выступил на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза.

"Заберите свои оккупационные войска из Украины, прекратите убивать украинцев", - Парубий - главе Госдумы РФ
Андрей Парубий на заседании Ассамблеи Межпарламентского союза
Фото: rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал председателя Государственной думы РоSSийской Федерации Вячеслава Володина прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Об этом Парубий заявил на заседании 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Я хочу обратиться к голове Государственной Думы РоSSийской Федерации: заберите свои оккупационные войска из Украины, перестаньте убивать украинцев", - сказал Андрей Парубий.

По словам спикера Рады, чем раньше будут освобождены оккупированные Россией украинские территории, тем меньше будет угрозы для всего мира.

"То, что они (роSSийские войска, - ред.) там делают с украинскими детьми, послезавтра может случиться и с вашими детьми. Мы должны остановить Путина!", - подчеркнул Парубий.

Ранее в НАТО заявили, что агрессия в Керченском проливе подтвердила, что Москва перешла от гибридной агрессии к открытой вооруженной угрозе.


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