НАБУ пришло с обыском в Агентство по розыску и менеджменту активов

Детективы заинтересовались ситуацией вокруг "Росток-Холдинга".

НАБУ пришло с обыском в Агентство по розыску и менеджменту активов
Фото: facebook.com/TrueKiev

Национальное антикоррупционное бюро 3 апреля пришло с обыском в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Пресс-служба Бюро сообщила, что следственные действия связаны с уголовным производством, в рамках которого расследуются обстоятельства попытки захвата "Росток-Холдинга". Кроме того, дело касается возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму более 9,5 млн гривен.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.15, ч.3 ст.206-2, ч.2 ст.364 УК Украины.

Напомним, в прошлом году Харьковский районный суд наложил арест на имущество "Росток-Холдинга", и управление этим предприятием перешло к АРМА. Агентство на конкурсной основе избрало управляющего арестованным имуществом – агрохолдинг I&U Group.

Активы "Росток-Холдинг", переданные в управление, являются вещественными доказательствами в рамках судебного разбирательства между акционером холдинга и его бывшим бизнес-партнером.

ООО "Росток-Холдинг", созданное в 2010 году, является вертикально-интегрированной агропромышленной группой. Специализируется на выращивании и реализации зерновых культур, производстве, переработке и продаже молочной продукции, зернотрейдинге.


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