Ляшко из мести опубликовал в сети личные телефоны Зеленского и Коломойского

Скриншоты с открытыми номерами политик обнародовал на своей странице в Фейсбуке.

Народный депутат Украины, кандидат в президенты Олег Ляшко опубликовал в Фейсбуке личные телефоны олигарха Игоря Коломойского и лидера первого тура выборов, актера Владимира Зеленского.

Фото: Олег Ляшко

"Какая-то идиотка c "Плюсов" слила мой номер телефона в интернет и уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР . Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года", - написал Ляшко.

"Кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко - вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!" - написал политик.

Напомним, по состоянию на 8 часов утра 3 апреля ЦИК обработал 99,88% электронных протоколов, Ляшко в первом туре выборов набрал 5,47% голосов.