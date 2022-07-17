Окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб «замести сліди»

Російські загарбники намагаються знищити залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що окупанти продовжують вишукувати можливості довести, що у них є ще якісь сили на острові.

«Що ворог може ще щось зробити, як час від часу вилітати і бомбити острів Зміїний, оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити», - додала Гуменюк.

Але, за її словами, війська РФ поки що б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі.

«Напевно, є ще які сліди замітати», - зазначила Гуменюк.