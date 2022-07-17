Окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб «замести сліди»

Війська РФ продовжують шукати можливості довести, що у них є ще якісь сили на острові, інформує ZN.ua.

Окупанти знищують залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб «замести сліди»
© Maxar Technologies

Російські загарбники намагаються знищити залишки своєї техніки на острові Зміїний, щоб замести сліди. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє Укрінформ.

Вона зазначила, що окупанти продовжують вишукувати можливості довести, що у них є ще якісь сили на острові.

«Що ворог може ще щось зробити, як час від часу вилітати і бомбити острів Зміїний, оскільки намагається переконати хоча б своїх, що вони ним володіють і його якось контролюють. Це була спроба розвідки, чи не розгорнутий там гарнізон, який можна знищити», - додала Гуменюк.

Але, за її словами, війська РФ поки що б’ють лише по тій техніці, яку залишили самі.

«Напевно, є ще які сліди замітати», - зазначила Гуменюк.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."
Рф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного рокуРф при путіні не зупиниться: генерал США пояснив, чому війну потрібно закінчити протягом наступного року
Мобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордонМобілізація жінок: скільки українок отримають повістки та не зможуть виїхати за кордон
"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників"Ніякого шляху, крім військового": Данілов про партизанів, контрнаступ та чутки про продаж зброї союзників
Не піднімайте зброї проти України: Тарас Тополя емоційно звернувся до військових Білорусі
Блок рекламы


Похожие новости
ОПЗЖ оскаржила заборону своєї діяльностіОПЗЖ оскаржила заборону своєї діяльності
Окупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISWОкупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISW
Окупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктураОкупанти понад 60 разів обстріляли українські позиції на Запоріжжі. Під обстріл потрапила й цивільна інфраструктура
Окупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти зранку не дорахувались 160 одиниць особового складу: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Російські окупанти облаштовують великий склад з боєприпасами біля Запорізької АЕСРосійські окупанти облаштовують великий склад з боєприпасами біля Запорізької АЕС
Окупанти тероризують освітян Херсонщини – БутрійОкупанти тероризують освітян Херсонщини – Бутрій
Окупанти бояться зберігати боєприпаси на складах, одразу везуть на передову — ГайдайОкупанти бояться зберігати боєприпаси на складах, одразу везуть на передову — Гайдай
Окупанти випустили з "Градів" 53 ракети по житлових кварталах Нікополя: фотоОкупанти випустили з "Градів" 53 ракети по житлових кварталах Нікополя: фото
Через Маріуполь пройшла велика колона техніки РФ в бік Запорізької області — радник мераЧерез Маріуполь пройшла велика колона техніки РФ в бік Запорізької області — радник мера
Швидше за все, Путін знає про всі воєнні злочини своєї армії — посол СШАШвидше за все, Путін знає про всі воєнні злочини своєї армії — посол США
Последние новости
Подгружаем последние новости