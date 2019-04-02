Конституционный суд одобрил переименование Днепропетровской области

Переименование области в Сичеславскую не противоречит Конституции Украины.

Конституционный суд одобрил переименование Днепропетровской области
Фото: avtonomer.net

Конституционный Суд признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в суде.

Заключение КС по этому законопроекту было предоставлено сегодня. Суд решил, что переименование области не нарушает статьи 157 и 158 Конституции Украины.

В случае положительного заключения КС, изменения в Конституцию принимаются путем голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Напомним, 7 февраля Рада обратилась к КС с просьбой оценить конституционность переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

21 ноября 2018 года Президент Петр Порошенко предложил Раде переименовать Днепропетровскую область в Днепровскую, однако Рада отказалась просить КС оценить конституционность такого переименования.


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