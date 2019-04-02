В 2050 году население Земли достигнет 9,7 млрд человек, в 2100 - 11 млрд, - ООН

Население в городах к 2050 году возрастет на 68%.

Население Земли, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти. К 2050 году оно достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек.

Об этом сообщается в отчете Комиссии по народонаселению и развитию Организации Объединенных Наций.

"Рост численности населения и экономический рост привели к огромнейшему росту масштабов производства и потребления, что обернулось невероятными последствиями для окружающей среды", - заявила первый заместитель Генсека ООН Амина Мохаммед (цитата по сайту ООН)

В докладе Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорится о том, что рост численности населения сопровождается его старением, снижением уровня рождаемости, а также стремительной урбанизацией.

"Доля мирового населения, живущего в городских районах, согласно прогнозам, возрастет с 56% в 2019 году до порядка 68% к 2050 году. Переход от сельского к городскому образу жизни имеет целый ряд преимуществ с точки зрения устойчивого развития, но этот процесс требует надлежащего регулирования, чтобы избежать социальных, экономических и экологических проблем, которые могут возникнуть в результате неупорядоченного роста городского населения", - указано в обнародованном отчете.

Фото: ООН

Также в отчете подняли вопрос о тенденциях рождаемости. Сейчас во всем мире средний уровень рождаемости - 2,5 ребенка на одну женщину, а к 2030 году он составит порядка 2,4 рождений.

По прогнозам ООН , в 2050 году более 70% населения мира будет жить в странах, где общий показатель рождаемости будет ниже уровня, необходимого для воспроизводства населения.