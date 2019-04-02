Один голос на выборах Насирову обошелся в тысячу гривен, Смешко - в 4 гривны

Комитет избирателей Украины (КИУ) провел анализ, в котором сопоставил количество денег, которые кандидаты официально потратили на агитацию и залог, с количеством голосов избирателей, которые они получили по результатам выборов. Об этом сообщается на Facebook-странице КИУ.

"Суммы потраченных средств считались в соответствии к промежуточным финансовым отчетам кандидатов, включая 2,5 млн грн. избирательного залога. Данные по количеству проголосовавших за кандидата в соответствии с сайтом ЦИК (подсчитано 97.10% бюллетеней). Данные без учета Сергея Таруты и Александра Мороза, на поддержку которых значительно повлияли публичные заявления об отказе баллотироваться", - говорится в сообщении КИУ.

Самыми дорогими стали голоса для Романа Насирова. Кандидат потратил на агитационную кампанию и залог 2,5 млн грн и получил поддержку 2 507 избирателей. То есть, стоимость одного голоса составила 997 грн, что является рекордной суммой.

На втором месте Сергей Каплин: потрачено 12,6 млн, получено 14 871 голосов. Стоимость голоса - 849 грн.

На третьем месте - Аркадий Корнацкий. Кандидат потратил 3,5 млн грн и при этом получил 4 358 голосов. Стоимость одного голоса - 825 грн.

Исходя из этого рейтинга, самыми дешевыми оказались голоса для Игоря Смешко (политик потратил 3,9 млн грн и получив поддержку 1 104 537 избирателей. Стоимость голоса всего лишь 4 грн). На втором месте с конца стоит Владимир Зеленский, который потратил на предвыборную гонку 88, 9 млн грн и получил 5 529 460 голосов избирателей. Исходя из этих данных, стоимость голоса составила 16 грн. Третье место по дешевизне досталось Юрию Тимошенко (потратил на кампанию вместе с залогом 2,5 млн грн. При этом получил 114 207 голосов, что составляет 22 грн за голос).

Для сравнения с другими кандидатами в президенты Украины: стоимость голоса для Петра Порошенко составила 141 грн., Юлии Тимошенко - 68 грн, Юрия Бойко - 23 грн., Анатолия Гриценко - 82 грн.

Это не точные расчеты, так как, по мнению главы КИУ Алексея Кошеля, реальные расходы кандидатов могут значительно отличаться от тех сумм, которые они указали в своих промежуточных отчетах.

"В отчетах мы, естественно, не увидим расходов и работу технических кандидатов или "фабрик ботов". Также преимущественно в теневой способ оплачиваются расходы на работу агитаторов, наблюдателей и членов комиссий. Именно поэтому официальные цифры ряда кандидатов могут отличаться в несколько раз от реальных расходов", - отметил глава КИУ.

В воскресенье, 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Центральная избирательная комиссия обработала 97,78% протоколов с результатами голосования на выборах президента Украины. По предварительным результатам, во второй тур выходит артист Владимир Зеленский с результатом 30,26% и действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,92%.