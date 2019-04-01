Минздрав отправит еще 15 человек на лечение за границу

Лечиться уедут 10 взрослых и 5 детей.

Минздрав отправит еще 15 человек на лечение за границу
Фото: wbur.org

Комиссия Министерства здравоохранения за средства госбюджета направила на лечение за рубеж еще 15 человек: десять взрослых и пятеро детей. На данный момент их заболевания не лечатся в Украине. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Минздрава в понедельник, согласно принятому на четвертом в 2019 году заседании решению комиссии, на лечение этих пациентов будет потрачено около 52 млн грн. Часть этих средств выделят из госбюджета, еще часть возьмут из остатков средств, которые находятся на счетах иностранных клиник.

«В иностранные клиники по программе «Лечение граждан Украины за рубежом» направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития в случае невозможности ее предоставления в условиях учреждений здравоохранения Украины», - указано на сайте министерства.

Ранее в 2019 году в зарубежные клиники было направлено еще 75 человек.

Напомним, Минздрав предлагает ускорить процедуру отправки пациентов на лечение за рубеж. Согласно Проекту изменений, также предусматривается введение системы предотвращения злоупотреблений и неправомерных действий, четких временных регламентов для каждого процесса и утверждение форм документов, усовершенствование процедуры направления.


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