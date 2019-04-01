?ЦИК обработал 35% протоколов: Зеленский - 30,2%, Порошенко - 16,7%

Центральная избирательная комиссия к утру 1 апреля обработала почти 35% протоколов в электронном виде.

Подсчеты свидетельствуют, что в первом тур выборов президента Украины победил актер из "95 квартала" Владимир Зеленский, за которого проголосовали не меньше 1,7 млн человек (30,18%). Во второй тур с ним выходит действующий президент Петр Порошенко, за него проголосовали уже более 940 тысяч человек (16,72%).

Далее идут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (742 тысячи голосов, 13,17%), представитель пророSSийской партии "За жизнь" Юрий Бойко (644 тысяч голосов, 11,43%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (398 тысяч голосов, 7,06%), бывший глава СБУ Игорь Смешко (337 тысяч голосов, 5,97%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (289 тысяч голосов, 5,12%), лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (236 тысяч голосов, 4,18%), единый кандидат от националистов Руслан Кошулинский (93 тысячи голосов, 1,64%), народный депутат Юрий Тимошенко (34 тысячи голосов, 0,61%).

На последнем месте - обвиняемый в коррупции бывший глава Фискальной службы Роман Насиров (800 голосов, 0,01%).