МВД: молодые люди возле ЦИК находятся законно в связи с поданной заявкой на митинг

Массовку собрали представители "Батькивщины".

Министерство внутренних дел заявляет, что группа молодых людей, которые собрались у здания Центральной избирательной комиссии, находятся там вполне законно в связи с поданной заявкой на митинг.

"Сообщение о митинге подал один из народных депутатов", - сообщил на брифинге в воскресенье спикер МВД Артем Шевченко, отказавшись назвать фамилию депутата.

Фото: Анастасія Іванців
Фото: Анастасія Іванців

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии "Честно" рассказала, что заявку подал ее коллега Игорь Луценко. Цель митинга, по ее словам, добиться от Центризбиркома честных результатов выборов.

Фотографию этой заявки опубликовал бывший нардеп Виктор Уколов.

Фото: facebook.com/VikUkolov

Также "Честно" опубликовало скрин, свидетельствующий о том, что в социальных сетях собирают людей за 700 гривен на ночь под ЦИК.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"Кононенко: "Чтобы победить во втором туре, мы будем делать то же, что и делали"
Диверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дорогеДиверсант из Приднестровья получил 6 лет и 3 месяца за взрыв на Одесской железной дороге
Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)Лукашенко уволил губернатора Могилевской области из-за "обосранных" коров (видео)
Суд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру ДобронравовуСуд отменил запрет сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину роSSийскому актеру Добронравову
Дания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - КоболевДания отказалась согласовать маршрут "Северного потока-2", - Коболев
Блок рекламы


Похожие новости
Князев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИККнязев пообещал не допустить правонарушений возле здания ЦИК
Гуайдо анонсировал митинг 30 марта и начало "операции "Свобода" 6 апреляГуайдо анонсировал митинг 30 марта и начало "операции "Свобода" 6 апреля
НАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении чиновниковНАБУ закрыло все дела о незаконном обогащении чиновников
РоSSийский "вор в законе" незаконно получил украинский загранпаспортРоSSийский "вор в законе" незаконно получил украинский загранпаспорт
Суд отказался признать незаконной просьбу Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении томосаСуд отказался признать незаконной просьбу Порошенко к патриарху Варфоломею о предоставлении томоса
ЦИК назвал законной регистрацию нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресуЦИК назвал законной регистрацию нескольких сотен избирателей по одному и тому же адресу
НАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента ПортноваНАБУ закрыло дело по незаконному обогащению экс-замглавы Администрации президента Портнова
"Нацкорпус" снова проводит митинг на Майдане"Нацкорпус" снова проводит митинг на Майдане
В Ивано-Франковске перед митингом Порошенко произошли столкновения между "Нацдружинами" и полициейВ Ивано-Франковске перед митингом Порошенко произошли столкновения между "Нацдружинами" и полицией
Возле ВККСУ неизвестные облили зеленкой судью хозсуда Харьковской области (обновлено)Возле ВККСУ неизвестные облили зеленкой судью хозсуда Харьковской области (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости