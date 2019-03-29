Дело запорожского смотрящего "Анисима" ушло в суд
Криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Прокуратура Запорожской области завершила специальное досудебное расследование по делу экс-"смотрящего" Запорожской области уголовного авторитета "Анисима" (Евгений Анисимов).
29 марта в Орджоникидзевский районный суд Запорожья направлено обвинительный акт в отношении Евгения Анисимова, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным стороны обвинения, во времена преступного режима Януковича "Анисим" облагал данью предпринимателей региона и выкачивал деньги из коммунальных предприятий области.
Ему выдвинули обвинения по семи статьям. Так, экс-"смотрящего" обвиняют в создании преступной организации, присвоении имущества, легализации преступных доходов, вымогательстве, незаконном обращении с оружием.
Криминальному авторитету грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, Анисимов, которого местные журналисты называют "смотрящим" по городу - человеком, через которого собиралась дань с бизнеса, был задержан 21 октября 2013 года в аэропорту "Борисполь". Задержание прошло в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
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