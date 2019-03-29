Назначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИ
Саммит состоится в Украине 8 июля.
Саммит Украина – Европейский Союз состоится 8 июля. Об это сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
Проведение саммита было предметом обсуждения в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с руководством Евросоюза 20 марта.
Напомним, прошлым летом Евросоюз принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС, но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС, а также ассоциацию с Шенгенской зоной.
Ранее Верховная Рада Украины внесла положение о евроинтеграции в Конституцию.
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