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Назначена дата саммита Украина-ЕС, - СМИ Саммит состоится в Украине 8 июля. Фото: dpravda.org Саммит Украина – Европейский Союз состоится 8 июля. Об это сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Проведение саммита было предметом обсуждения в ходе встречи президента Украины Петра Порошенко с руководством Евросоюза 20 марта. Напомним, прошлым летом Евросоюз принял план секторальной интеграции Украины, который не гарантирует формального членства в ЕС , но позволяет пользоваться многими преимуществами. План предусматривает вступление Украины в Энергетический союз, Единый цифровой рынок, таможенный союз ЕС , а также ассоциацию с Шенгенской зоной. Ранее Верховная Рада Украины внесла положение о евроинтеграции в Конституцию.

LB.ua

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