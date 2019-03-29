Окружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск о переименовании УПЦ МП

Ответчиком выступает Минкульт, включивший церковь в список для переименования.

?Окружной админсуд Киева принял к рассмотрению иск о переименовании УПЦ МП
Фото: Lb.ua

Окружной административный суд Киев открыл производство по иску Украинской православной церкви Московского патриархата к Министерству культуры. Она требует отменить приказ о проведении экспертизы, по результатам которой УПЦ МП включена в перечень организаций, подпадающих под действие закона о переименовании церквей.

Об этом говорится на сайте ОАСК.

Истец просит суд признать противоправными действия министерства по размещению на его официальном сайте и в газете "Урядовый курьер" перечня религиозных организаций, которые подпадают под нормы ч.7 и ч.8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организации" и которым необходимо внести изменения в свой устав (положение) и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада внесла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях", обязывающие Украинскую православную церковь Московского патриархата сменить название. Закон гласит, что религиозная организация, управляющий центр которой находится в государстве-агрессора, обязана указать это в своем названии.

В принятом Радой законе говорится, что вхождение религиозной организации в состав другой организации определяется по их уставам.

В уставе УПЦ МП говорится, что она соединена с поместными православными церквями с РПЦ и в своем управлении руководствуется постановлениями собора РПЦ от 1990 года, когда вместо украинского экзархата РПЦ была создана УПЦ МП.

В уставе РПЦ сказано, что центр управления УПЦ МП находится в Киеве (эта норма появилась в 2017 году, уже после регистрации законопроекта о переименовании). Но там же говорится, что решения соборов РПЦ являются обязательными для УПЦ МП.


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