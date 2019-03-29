РоSSия в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - постпред Украины при ООН
РоSSия фабрикует фейковые обвинения и выносит незаконные приговоры в отношении невинных людей.
Обвинения в террористической деятельности и репрессии, совершенные роSSийской оккупационной властью в Крыму против крымскотатарского населения, является ничем иным, как дискредитацией Москвой международных усилий по борьбе с терроризмом.
Об этом заявил в четверг Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления на открытых дебатах Совета Безопасности Организации, сообщает Укринформ.
"РоSSия, как государство-агрессор, дискредитирует международные усилия по борьбе с терроризмом через фабрикацию в оккупированном Крыму фейковых обвинений в террористической деятельности и вынесение незаконных судебных решений в отношении невинных людей", - заявил дипломат на дебатах Совбеза, посвященных борьбе с финансированием терроризма.
В связи с этим Ельченко напомнил, что только накануне, в день пятой годовщины принятия резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины, роSSийская оккупационная власть вновь прибегла к преследованию крымских татар, обвинив их в террористической деятельности.
"Учитывая то, что исламский экстремизм никогда не был частью истории Крымского полуострова до роSSийской оккупации, а также то количество раз, с которым оккупационная власть выдвигает эти обвинения для оправдания обысков и задержаний крымских татар, возникают веские основания считать это поводом для дискриминации", - подчеркнул Ельченко.
Таким образом, подобные действия РоSSийской Федерации "являются грубым нарушением Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", подчеркнул Постоянный представитель Украины при ООН.
Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РоSSии и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". По информации активистов, задержаны более 20 человек.Также в ходе обыска в микрорайоне Каменка Симферополя были задержаны двое из тех, кто пришел поддержать своих соотечественников.
Оккупационный суд Симферополя вчера арестовал всех задержанных до 15 мая.
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