Прокурор Кулик выступил с заявлением о деле Курченко

Ранее в ГПУ заявили, что Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову.

Прокурор Кулик выступил с заявлением о деле Курченко
Константин Кулик
Фото: http://obozrevatel.com

Экс-глава АП Борис Ложкин, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский и другие топ-чиновники, которым в четверг, 28 марта, Генпрокуратура объявила подозрения, являются фигурантами дела беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его зачитала в эфире передачи «Право на владу» на канале «1+1» ведущая Наталья Мосейчук, передает УНИАН.

«В связи с противоречивой информацией, которую распространяют мои коллеги из ГПУ, считаю важным сделать следующие заявление: я являюсь прокурором по делу Курченко. Это дело расследовалось 5 лет и объем доказательств преступной деятельности группировки составляет более 3 тысяч томов. Год назад суд дал разрешение на спецрасследование по Курченко, и последнее время группа прокуроров занималась документальным оформлением материалов дела и написанием подозрений причастным лицам в окончательном виде», - говорится в заявлении Кулика.

По его данным, подозрение лично Курченко состоит из 1360 страниц и включает в себя эпизоды по сговору различных лиц при совершении различных преступлений.

«Для того, чтобы направить дело Курченко в суд, необходимо принять процессуальные решения и в отношении его подельников. Как минимум, в четырех разных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались: Ложкин, Шверк, Филатов, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. Из них до сегодняшнего дня неохваченными официальными подозрениями оставались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский. Утверждаю, что без предъявления им официальных подозрений невозможно было закончить уголовное дело в отношении Сергея Курченко. 96 подозрений из 98, фигурирующих в этом масштабном расследовании, подписывал лично я. Эти документы как вручались лично, так и направлялись подозреваемым на почту», - говорится в заявлении.

По его словам, этих фигурантов не вызывали в ГПУ, так как они якобы входят в так называемую «касту неприкасаемых».

Прокурор подчеркнул, что эпизоды в отношении упомянутых лиц фактически расследованы, и «следствие по ним может быть в нормальном режиме закончено в течение двух месяцев».

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ завершила расследование дела Курченко. Беглому "младоолигарху" вменяют хищение 18,1 млрд гривен.

Позже в эфире Радио НВ Луценко сообщил, что по делу Курченко ГПУ объявила подозрение Злочевскому, Соркину, Кирюшину и еще 9 высшим должностным лицам.

В ходе расследования дела Курченко были установлены десятки лиц, которые принимали в работе его преступной группировки. На сегодняшний день подозрение предъявили 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.

42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров.

Вместе с тем спикер ГПУ Андрей Лысенко распространил официальное заявление ГПУ о том, что прокурор Кулик неправомерно объявил подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову.


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