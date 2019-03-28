В день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС

Вертолеты будут дежурить в четырех областях и в Киеве.

В день выборов над Украиной будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС
Фото: dsns.gov.ua

В день выборов президента Украины будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС. Они будут размещены в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях, а также в Киеве. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Мы с вами выходим на финишную прямую по началу выборов Президента Украины, и я еще раз хочу подчеркнуть задачии обязанности, которые возложены на нашу Службу в этот период», - подчеркнул глава ГосЧС Николай Чечеткин во время селекторного совещания с руководителями структурных и территориальных подразделений Службы 28 марта.

По его словам, сотрудники ГСЧС будут дежурить на избирательных участках в составе координационных групп при Нацполиции, своевременно информировать о чрезвычайных ситуациях и происшествиях на объектах задействованных к выборам, также сотрудники будут взаимодействовать с органами власти и службами гражданской защиты.

Напоминаем, социологи уже опубликовали последние опросы предпочтений украинцев перед выборами, которые пройдут 31 марта. Главные лидеры предвыборной гонкиПорошенко, Тимошенко и Зеленский.


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