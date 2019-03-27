?В оккупированном Крыму ФСБ проводит обыски у крымских татар

Известно, что есть как минимум один задержанный.

Оккупационные власти Крыма проводят обыски крымских татар в рамках уголовных дел против нескольких жителей полуострова, подозреваемых в участии в деятельности запрещенной в РоSSии религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Стало известно о том, что в Симферопольском районе в с. Строгоновка, в с. Каменка идут обыски в домах 25 крымских татар: 1.Шейхалиев Рустем, Каменка; 2. Сеитабдиев Сеитвели, Каменка; Бекиров Ремзи, Строгоновка;. Сулейманов Руслан, Строгоновка новая, Кукурузное поле; 5. Арифмеметов Осман, Строгоновка, Кукурузное поле; 6. Яячиков Эдем, Белое-5; 7. Азиз и Аким Бекировы, Каменка, Коллективные сады; 8. Сейран Муртаза Каменка, Коллективные сады; 9. Бекир Адылов Каменка, Коллективные сады; 10. Шейхалиев Рустем, Белое 5; 11. Сервер Газиев , Коллективные сады; 12. Шабанов Умер и Зарема, Коллективные сады; 13. Эрфан Османов; 14. Абдульазиз и Шабан агьа Умеровы, Каменка, Коллективные сады; 15. Меджит Абдурахманов; 16. Тофик Абдулгазиев, Каменка; 17. Джемиль Гафаров; 18. Рустем и Эльзара Яячиковы, Белое 5; 19. Алим и Фарид Керимовы, Белое 5; 20. Риза Иззетов, Айкован; 21. Мустафа Абдуллаев, с. Владимировка; 22. Яшар Муединов, Айкаван; 23. Абдулкадыров Владлен Васильевич; 24. Абдуллаевы Изет и Гузель, с. Владимировка; 25. Базаров Фархад.

По данным активистов, в микрорайоне Каменка квартал, где проходит обыск, перекрыт Росгвардией. Местных жителей не пускают домой.

Крымский адвокат Маммет Мамбетов в Facebook сообщил о проведении обыска также в селе Владимировка Белогорского района Крыма.

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что есть как минимум один задержанный. Он также заявил о том, что репрессии оккупантов носят массовый характер, более того оккупанты подкидывают запрещенную литературу крымскотатарским активистам.

"По всей видимости это будет очередная "ячейка". По всей видимости, как минимум десять человек будут арестованы. Предположительно завтра пройдут "суды" по мере пресечения", - рассказал Курбединов.

Напомним, в феврале фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" обвинили в попытке захвата власти в оккупированном Крыму.