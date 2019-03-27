В Харькове задержаны организаторы поставок сжиженного газа террористам "ДНР"
Незаконный бизнес организовали двое уроженцев Донецкой области.
Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали механизм финансирования террористической организации "ДНР" через незаконные поставки сжиженного газа из РФ на временно оккупированные территории Донбасса.
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что организовали незаконный бизнес двое уроженцев Донецкой области, которые переехали в Харьков. С 2014 года через подконтрольные коммерческие структуры они поставляли боевикам газ через неконтролируемый участок границы.
Часть ввезенного топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированием "ДНР". С реализованного газа дельцы также платили "налоги" фейковой республики.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Харькове, им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Харькове задержали воевавшего на стороне "ДНР" жителя Горловки.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.03.2019 14:15