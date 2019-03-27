Конгресс США не смог преодолеть вето Трампа по режиму ЧП на границе с Мексикой
Законодателям не удалось набрать необходимые две трети голосов.
Палата представителей Конгресса США не смогла преодолеть вето, наложенное президентом Дональдом Трампом на принятую ею резолюцию об отмене чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе.
Законодателям не удалось набрать необходимые для этого две трети голосов. При 248 голосах, поданных за преодоление вето и 181 - против, Трамп может по-прежнему перенаправлять федеральные ресурсы на строительство стены, передает Голос Америки.
Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение 15 февраля, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Чтобы защитить свой указ о режиме ЧП на границе с Мексикой, Трамп впервые использовал вето.
Режим чрезвычайного положения допускает предоставление президенту США расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Оппоненты Трампа считают это злоупотреблением должностными возможностями.
Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично прекратило работу после того, как Трамп и Конгресс не смогли утвердить бюджет из-за вопроса финансирования стены на границе с Мексикой. Без денежного довольствия остались 9 министерств, включая Госдеп. В конце января, на 35-й день шатдауна, стороны договорились о прекращении шатдауна и работе правительства на условиях временного финансирования.
Это первое вето, наложенное Трампом, с момента вступления в должность в 2017 году.
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