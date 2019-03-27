Конгресс США не смог преодолеть вето Трампа по режиму ЧП на границе с Мексикой

Законодателям не удалось набрать необходимые две трети голосов.

Конгресс США не смог преодолеть вето Трампа по режиму ЧП на границе с Мексикой
Фото: Wiki

Палата представителей Конгресса США не смогла преодолеть вето, наложенное президентом Дональдом Трампом на принятую ею резолюцию об отмене чрезвычайного положения на американо-мексиканской границе.

Законодателям не удалось набрать необходимые для этого две трети голосов. При 248 голосах, поданных за преодоление вето и 181 - против, Трамп может по-прежнему перенаправлять федеральные ресурсы на строительство стены, передает Голос Америки.

Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение 15 февраля, чтобы в обход Конгресса профинансировать строительство стены на границе с Мексикой. Чтобы защитить свой указ о режиме ЧП на границе с Мексикой, Трамп впервые использовал вето.

Режим чрезвычайного положения допускает предоставление президенту США расширенных полномочий для борьбы с кризисом. Оппоненты Трампа считают это злоупотреблением должностными возможностями.

Напомним, 22 декабря 2018 года правительство США частично прекратило работу после того, как Трамп и Конгресс не смогли утвердить бюджет из-за вопроса финансирования стены на границе с Мексикой. Без денежного довольствия остались 9 министерств, включая Госдеп. В конце января, на 35-й день шатдауна, стороны договорились о прекращении шатдауна и работе правительства на условиях временного финансирования.

Это первое вето, наложенное Трампом, с момента вступления в должность в 2017 году.


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