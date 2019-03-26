12% взрослого населения Украины живет не по месту регистрации, - исследование

Для большинства из них прописка не важна.

12% взрослого населения Украины живет не по месту регистрации, - исследование
Фото: info-ovir.com

12% взрослого населения Украины, или около 3,3 млн человек, живет не месту регистрации.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование Центра прав человека ZMINA, аналитического центра CEDOS и Центра правовых реформ, которое было опубликовано 26 марта.

Этот показатель не учитывает официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (около 1,5 млн человек), иностранцев (0,4 млн человек), взрослых, которые проживают вообще без регистрации (0,7 млн человек) и детей, которые проживают не по месту регистрации (0,9 млн человек).

Общее количество лиц, которое не учитывается системой регистрации, может составлять не менее 6,8 млн человек.

В ходе исследования 77% респондентов сказали, что не ощущают потребности регистрировать реальное место проживания; 75% - что не хотели бы сниматься с регистрации в другом жилье; 49% - что не хотят обсуждать этот вопрос с собственником жилья; 49% - что регистрация может повысить стоимость коммунальных услуг; 48% - что не хотят или не могут обратиться в орган регистрации; 33% - что собственник жилья не соглашается их регистрировать; 32% - что не хотят иметь дело с военкоматом; 62% - что не задавались этим вопросом.

Исследование состояло из двух отдельных опросов, которые проводились компанией Kantar TNS в Украине. Первый - общенациональный опрос среди населения страны от 18 до 75 лет проводился 2-22 августа 2018 года, во время которого методом личного интервью было опрошено 5,4 тыс. респондентов. Погрешность составляет 1,3%.

Второй - опрос местного населения от 18 до 75 лет, которое проживает не по месту регистрации, проводился 7-16 сентября 2018 года, во время которого было опрошено 2 тыс. респондентов.


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