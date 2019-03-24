"1+1" не видит проблемы в показе программ с Зеленским в "день тишины"

"Владимир Зеленский там выступает актером, а не кандидатом".

"?1+1" не видит проблемы в показе программ с Зеленским в "день тишины"
Фото: instagram/zelenskiy_official

Группа "1+1 медиа" не считает предвыборной агитацией программу передач телеканала "1+1" на 30 марта, когда в Украине будет день тишины перед выборами.

Об этом говорится в заявлении группы.

Вечером 30 марта там будут показывать программы "95 квартала" Владимира Зеленского, а также фильм Рейган, озвученный этим кандидатом в президенты.

"1+1 медиа" считает, что это нормально.

"Программная сетка телеканала «1+1» не адаптируется под рекламу каких-то политических сил и кардинально не меняется уже несколько лет. «Студия Квартал 95» является долгосрочным партнером телеканала, с которым был заключен договор на несколько лет о производстве продуктов по заказу «1+1». Средняя продолжительность эфирного времени существенно не менялась. Кроме того, среди тех передач, которые стоят в программе на 30 марта, «Рассмеши комика» и «Чистоньюз» - без участия кандидата в президенты, а выпуск «Вечернего Квартала» является в этот день - архивный, и Владимир Зеленский там выступает актером, а не кандидатом", - заявили в "1+1 медиа".

Напомним, согласно закону о выборах президента Украины, предвыборная агитация должна завершиться в 24 часа последней пятницы перед днем выборов.


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