Более 180 тыс. украинцев изменили место голосования, - ЦИК

Из них 66 тысяч - жители Донецкой и Луганской областей.

Место голосования на выборах 31 марта временно изменили уже 181,6 тысяч украинцев, из которых - 66,7 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом написала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук в Facebook.

"На сегодня (22 марта, - ред) этим правом уже воспользовались 181 тыс. 602 избирателей. Из них 44 тыс. 997 и 21 тыс. 787 - жители Донецкой и Луганской областей соответственно", - написала Слипачук.

Она напомнила, что изменить место голосования можно до 25 марта.

"Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом", - сообщила Слипачук.

По ее словам, на сайте Госреестра можно ознакомиться с тем, как подать заявление о временном изменении места голосования.

Напомним, ранее ЦИК пояснил, почему увеличил количество бюллетеней к первому туру на 215 тысяч.