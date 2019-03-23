Более 180 тыс. украинцев изменили место голосования, - ЦИК
Из них 66 тысяч - жители Донецкой и Луганской областей.
Место голосования на выборах 31 марта временно изменили уже 181,6 тысяч украинцев, из которых - 66,7 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Об этом написала глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук в Facebook.
"На сегодня (22 марта, - ред) этим правом уже воспользовались 181 тыс. 602 избирателей. Из них 44 тыс. 997 и 21 тыс. 787 - жители Донецкой и Луганской областей соответственно", - написала Слипачук.
Она напомнила, что изменить место голосования можно до 25 марта.
"Отделы реестра избирателей будут работать и на выходных, чтобы каждый желающий успел воспользоваться своим законным правом", - сообщила Слипачук.
По ее словам, на сайте Госреестра можно ознакомиться с тем, как подать заявление о временном изменении места голосования.
Напомним, ранее ЦИК пояснил, почему увеличил количество бюллетеней к первому туру на 215 тысяч.
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Политика
23.03.2019 10:54