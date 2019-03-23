В СБУ заявили о готовящемся "вбросе" против своего руководства и МВД

Появится информация о якобы переписке между руководством СБУ и МВД.

В СБУ заявили о готовящемся "вбросе" против своего руководства и МВД
СБУ

В столичном управлении Службы безопасности узнали о готовящемся "очередном информационном вбросе" в преддверии выборов президента Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке.

"По данным Службы безопасности, готовится очередной "вброс" в информационное пространство, который будет касаться якобы переписки между руководством СБУ и Министерства внутренних дел накануне предстоящих выборов президента Украины", - говорится в сообщении.

"Подтверждением фейковости документов является их несоответствие формам, утвержденным СБУ, инструкции по порядку организации секретного делопроизводства, внутриведомственным приказам и общепринятым нормам официальной переписки, а также грамматические и стилистические ошибки", - подчеркнули в спецслужбе.

СБУ призывает СМИ проверять информацию перед ее обнародованием.

Одновременно с заявлением СБУ, Киберполиция заявила, что установила хакеров, которые рассылали фейковые письма от имени главы МВД Арсена Авакова с "правилами" поведения на выборах, сообщается на сайте Нацполиции.

"Почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем, была создана 21 марта 2019 года на территории РоSSийской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации. В фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить «особое внимание» нарушениям законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата", - говорится в сообщении.

Напомним, в МВД создали межведомственный штаб, который будет работать круглосуточно в последнюю неделю перед выборами. Ранее МВД запустило систему онлайн-мониторинга нарушений на выборах президента.


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