Порошенко: СБУ должна стать "не военной, а гражданской структурой"
"Это не сделает ее слабее, а наоборот - крепче, гибче, способной противостоять угрозам".
Президент Петр Порошенко считает, что Служба безопасности Украины должна продолжать реформирование и стать независимой от политики гражданской структурой.
Об этом он заявил, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"СБУ должна продолжать движение на пути к реформам. Украина нуждается в мощной, динамичной и гибкой Службе безопасности, которая действует по самым высоким стандартам и принципам НАТО", - сказал Порошенко.
Он отметил, что СБУ должна стать "полностью независимой от политики и иметь четко определенные функции контрразведки, борьбы с терроризмом, защиты государственной тайны".
По словам президента, модернизация спецслужбы означает, что она должна стать "не военной, а гражданской структурой", как в Европе и США. "Это не сделает ее слабее, а наоборот - крепче, гибче, способной противостоять угрозам", - добавил Порошенко.
Напомним, в Украине уже около 10 лет обсуждают возможность лишения СБУ права расследовать экономические преступления. В марте 2017 года назад президент Порошенко объявил о начале реформы СБУ, которая будет предусматривать передачу отдельных функций, не присущих классическим спецслужбам, другим правоохранительным органам. Однако, в поданном президентом законопроекте о национальной обороне эта идея осталась нереализованной.
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Политика
23.03.2019 03:16