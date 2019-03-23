Апелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должности

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому Василий Стоецкий восстановлен в должности заместителя главы ГосЧС. Об этом говорится в судебном решении от 12 марта, пишет "Лигабизнесинформ".

В мае 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Стоецкого на должности замглавы ГосЧС с 25 марта 2015 года, а также постановил взыскать со службы 464 тыс. гривен за время вынужденного прогула.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы Кабинета Министров, ГосЧС и МВД . Новое решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.