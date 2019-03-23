Апелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должности

Решение еще можно обжаловать в кассационном порядке.

Апелляционный суд одобрил восстановление бывшего замглавы ГосЧС Стоецкого в должности
Василий Стоецкий
Фото: korrespondent.net

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, согласно которому Василий Стоецкий восстановлен в должности заместителя главы ГосЧС. Об этом говорится в судебном решении от 12 марта, пишет "Лигабизнесинформ".

В мае 2018 года Окружной административный суд Киева восстановил Стоецкого на должности замглавы ГосЧС с 25 марта 2015 года, а также постановил взыскать со службы 464 тыс. гривен за время вынужденного прогула.

Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы Кабинета Министров, ГосЧС и МВД. Новое решение может быть обжаловано в кассационной инстанции.

Напомним, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета Министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.


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