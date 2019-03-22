Коломойский заявил, что не спонсирует Зеленского и Тимошенко

Бизнесмен также анонсировал возможный визит в Украину, чтобы "сделать приятно Петру Алексеевичу".

Бизнесмен Игорь Коломойский отрицает финансовую поддержку кандидатов в президенты шоумена Владимира Зеленского и лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Об этом он заявил в интервью "ВВС News Украина".

Коломойский, в частности, называет Зеленского "полностью самостоятельным" от его влияния.

"У нас с Зеленским есть контрактные отношения - между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Считаю, что телевизионная группа "1+1" очень заинтересована в контракте с "Кварталом" Зеленского, где он является фронтменом. Это - все наши отношения. У нас нет общего бизнеса", - сказал Коломойский.

"Не может человек с более низким интеллектом и эрудицией влиять на более умного и талантливого. Поэтому я могу сказать, что он достаточно самостоятельный, даже полностью самостоятельный", - добавил бизнесмен, отметив, что отсутствие политического опыта - не проблема.

"Смена поколений - это всегда болезненный процесс. Всегда кажется, как же мы дадим "рулить" молодым, они же без опыта и ничего не смогут сделать и стоит оставить опытных политиков. Но результата нет", - пояснил Коломойский.

Бизнесмен подчеркнул, что не поддерживает финансово ни Зеленского, ни Тимошенко.

"Финансовую поддержку можете сразу отвергать. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы, потому что ограничен из-за заморозки активов Высоким судом Лондона", - сказал Коломойский.

Говоря о Тимошенко, бизнесмен отметил, что "хоть она и не относится к молодому поколению политиков, но это человек, который, как говорят, прошел и Крым, и Рим, взлеты и падения".

"Она однозначно будет лучше, но нужно давать дорогу молодым", - сказал Коломойский.

Он также анонсировал свой возможный визит в Украину.

"Я думаю о том, чтобы приехать в Украину перед первым туром или между первым и вторым, чтобы сделать "приятно" нашему уважаемому Петру Алексеевичу", - сказал Коломойский.

Напомним, ранее Коломойский говорил, что Украина "нуждается в миллионах Зеленских". Он также отмечал, что выдвижение Зеленского на президентские выборы "не является местью Порошенко за национализацию ПриватБанка".