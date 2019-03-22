Директор НИИ "Киевгипротранс" задержан на взятке в 75 тыс. гривен

Проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного.

Директор НИИ "Киевгипротранс" задержан на взятке в 75 тыс. гривен

Правоохранители разоблачили на вымогательстве и получении взятки директора государственного предприятия "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт транспортного строительства "Киевгипротранс".

Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

Установлено, что 20 и 21 марта гражданин Украины по указанию подозреваемого перечислил на предоставленный карточный счет сумму взятки в размере 75 тыс. гривен. За указанную сумму директор ГП обещал не препятствовать указанному гражданину в осуществлении хозяйственной деятельности и предоставлении доступа в помещения института, которые фактически уже используются предпринимателем.

После получения второй части взятки фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержание директора НИИ проводилось при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины совместно со следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства задержанного.

Накануне глава РГА в Ровенской области задержан при получении 20 тыс. гривен взятки.


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