Тимошенко за последние месяцы минимум четыре раза приезжала к Авакову

Министр заявил, что общается с многими кандидатами в президенты.

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко за последние месяцы минимум четыре раза приезжала на встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

Последний из визитов Тимошенко в МВД пришелся на 16 марта в день массовой акции "Нацкорпуса" в центре Киева. Находилась там Тимошенко около часа.

Фото: radiosvoboda.org

Еще один визит лидера "Батькивщины" в МВД журналисты программы зафиксировали в октябре 2018 года. Тогда кортеж Юлии Тимошенко выезжал из боковых ворот после 21:00.

По информации источников журналистов, Тимошенко встречалась с Аваковым еще как минимум дважды. Это было 23 декабря 2018 года - в комплексе специальных объектов "Фортеця", где живет глава МВД, и 28 января 2019 - в здании Министерства внутренних дел.

Сама Тимошенко объяснила, что эти встречи были "посвящены только честным выборам".

Аваков пояснил, что как министр общается почти со всеми кандидатами.

"Юлия Тимошенко как кандидат в президенты в течение последних месяцев неоднократно посещала МВД. Она подавала заявления о нарушениях, давала показания по делам, принимала участие в следственных действиях, обращалась по поводу предоставления личной охраны и тому подобное. В том числе она встречалась с министром внутренних дел", - сказал Аваков.


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