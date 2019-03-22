Тимошенко за последние месяцы минимум четыре раза приезжала к Авакову

Министр заявил, что общается с многими кандидатами в президенты.

Лидер партии "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко за последние месяцы минимум четыре раза приезжала на встречи с министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Об этом говорится в сюжете программы "Схемы".

Последний из визитов Тимошенко в МВД пришелся на 16 марта в день массовой акции "Нацкорпуса" в центре Киева . Находилась там Тимошенко около часа.

Фото: radiosvoboda.org

Еще один визит лидера "Батькивщины" в МВД журналисты программы зафиксировали в октябре 2018 года. Тогда кортеж Юлии Тимошенко выезжал из боковых ворот после 21:00.

По информации источников журналистов, Тимошенко встречалась с Аваковым еще как минимум дважды. Это было 23 декабря 2018 года - в комплексе специальных объектов "Фортеця", где живет глава МВД , и 28 января 2019 - в здании Министерства внутренних дел.

Сама Тимошенко объяснила, что эти встречи были "посвящены только честным выборам".

Аваков пояснил, что как министр общается почти со всеми кандидатами.