В зоне ООС ранены трое украинских военных
Обстрелы зафиксированы у Марьинки, Лебединского и Новолуганского.
Трое украинские военнослужащих ранены в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил в среду, 20 марта. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.
С начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ООС, при этом 1 раз обстрел велся из минометов, запрещенных минскими соглашениями.
Обстрелы зафиксированы около сел Лебединское, Марьинка и Новолуганское.
Напомним, накануне боевики 7 раз обстреляли позиции ООС 19 марта, потерь не было.
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Политика
20.03.2019 14:15