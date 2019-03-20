В зоне ООС ранены трое украинских военных

Обстрелы зафиксированы у Марьинки, Лебединского и Новолуганского.

В зоне ООС ранены трое украинских военных
Фото: Макс Левин

Трое украинские военнослужащих ранены в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил в среду, 20 марта. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Александр Мотузянык.

С начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ООС, при этом 1 раз обстрел велся из минометов, запрещенных минскими соглашениями.

Обстрелы зафиксированы около сел Лебединское, Марьинка и Новолуганское.

Напомним, накануне боевики 7 раз обстреляли позиции ООС 19 марта, потерь не было.


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