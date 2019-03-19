ЦИК увеличил расходы на президентские выборы на 720 тыс. гривен

Изменения внесены в связи перенесением участков из РФ в Финляндию, Грузию и Казахстан.

ЦИК увеличил расходы на президентские выборы на 720 тыс. гривен
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Центральная избирательная комиссия внесла изменения в смету своих расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины, увеличив расходы на 720 тысяч гривен за счет уменьшения резерва средств на такую же сумму.

Соответствующие изменения были внесены и в Распределение средств Государственного бюджета Украины, выделенных на президентские выборы, сообщает пресс-служба ЦИК.

Изменения внесены в связи с обращением Министерства иностранных дел Украины по "дополнительной потребности в средствах, вызванной необходимостью дополнительного приобретения конвертов и рассылки приглашений избирателям ... что связано с отнесением избирателей из РФ к Финляндии, Грузии и Казахстану, а также увеличением избирателей заграничных участков Республики Польша".

Как сообщалось, в конце 2018 Центризбирком ликвидировал участки в РоSSии. Трем миллионам украинцам предложили голосовать в Тбилиси, Астане или Хельсинки.

Ранее ЦИК пояснил, почему увеличил количество бюллетеней к первому туру.

Очередные президентские выборы состоятся в Украине 31 марта.


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