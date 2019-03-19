Прокуратура США обнародовала часть документов из расследования по делу Коэна
Журналисты разбирают около 900 страниц ордеров и выписок.
Федеральная прокуратура США сегодня частично обнародовала документы по материалам расследования в отношении финансовых махинаций Майкла Коэна - бывшего юриста президента США Дональда Трампа. Агентство CNN опубликовало около 900 страниц материалов расследования, в том числе документы, изъятые при обысках в доме, офисе и отельном номере Коэна.
Среди прочих материалов журналисты обнаружили информацию о том, что Коэн получил более 583 тыс. долларов от компании, связанной с роSSийским олигархом Виктором Вексельбергом.
С января по август 2017 года Коэн ежемесячно получал 83 тыс. долларов от компании "Коламбус Нова", которая подконтрольна швейцарскому холдингу Ренова Груп, который в свою очередь контроллируется Вексельбергом.
Вексельберг, в свою очередь, связан с президентом Владимиром Путиным, в отношении которого введены санкции в том числе за вмешательство в выборы.
Напомним, в декабре 2018 года Коэна приговорили к трем годам заключения за преступления, связанные с нарушением правил финансирования предвыборных кампаний.
Адвокат признался, что незаконно выплатил деньги за молчание двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в связи с Трампом. Судя по судебным документам, в приговоре были учтены и другие преступления Коэна, в том числе дача ложных показаний Конгрессу, а также налоговые и финансовые махинации.
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