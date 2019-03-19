США примут на лечение 10 тяжелораненых украинских военных
Лечение украинцев профинансируют на 5 млн долларов.
Правительство США выделит около 5 млн долларов и примет на лечение 10 тяжелораненых украинских военнослужащих. Об этом сегодня на брифинег заявила замминистра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк, сообщает Укринформ.
"На этот год США выделят примерно 5 млн долларов на лечение военнослужащих. Они определили 10 госпиталей, которые берут на бесплатное лечение 10 украинских тяжелораненых. Средняя стоимость лечения одного, как они считают, составляет полмиллиона долларов", - отметила замминистра.
Гаврилюк отметила, что по бюджетным программам Минветеранов на мероприятия по психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации ветеранов предусмотрено 110,9 млн гривен на 2019 год. Кроме того, ведомство планирует законодательно закрепить возможность отдыха и реабилитации ветеранов вместе с семьей.
Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила хищение более 5,6 млн гривен, выделенных на психологическую реабилитацию ветеранов и воинов АТО одного из руководителей реабилитационного центра, расположенного на территории Одесской области.
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