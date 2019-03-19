Сайт Госдепа об агрессии РоSSии в Украине перевели на русский язык

Сайт "Противодействие роSSийской агрессии в Украине" содержит хронологию вторжения РоSSии в Украину - от оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году до захвата россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Указаны последствия этих событий для мирного населения и инфраструктуры, перечислены другие гибридные методы войны против Украины.
Напомним, накануне Волкер в видеообращении заявил, что США исключают возможность возвращения аннексированного Россией Крыма Украине военным путем.
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