Сайт Госдепа об агрессии РоSSии в Украине перевели на русский язык

Специальный веб-сайт об агрессии РоSSийской Федерации против Украины стал доступен на русском языке. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в своем аккаунте Твиттер.

"Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать про агрессию РоSSии в Украине. Теперь доступно на русском языке", - написал Волкер.

Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать о агрессии РоSSии в Украине. Теперь доступно на русском языке. https://t.co/2M4jNIbgXs — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 18 березня 2019 р.

Сайт "Противодействие роSSийской агрессии в Украине" содержит хронологию вторжения РоSSии в Украину - от оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году до захвата россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Указаны последствия этих событий для мирного населения и инфраструктуры, перечислены другие гибридные методы войны против Украины.