Жертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юст

Але краще звернутися за допомогою, яка зазвичай безкоштовна, до юристів — неправильно оформлену скаргу ЄСПЛ розглядати не буде. І не забувайте, що максимальний термін подання скарги – 4 місяці з моменту порушення ваших прав, інформує ZN.ua.

Щоб отримати рішення Європейського суду з прав людини про компенсації за злочини армії РФ в Україні, потрібно завантажити формуляр скарги безпосередньо на сторінці ЄСПЛ, заповнити, роздрукувати та надіслати до суду поштою разом із усіма необхідними документами.

Таку пораду можна прочитати на сторінці кабінету міністрів України у Фейсбуці. У розділі "Міністерство юстиції".

У посту Мін'юсту зазначається, що “юристи радять звертатися за професійною допомогою, тим більше, що часто вона безкоштовна”.

Варто звернути увагу на попередження: “Європейський суд з прав людини не розглядатиме неправильно оформлені заяви, які б звірства там не були описані”.

За словами заступника керівника Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ Маргарити Сокоренко, пакет документів, який слід подати до суду, залежить від того, на що саме ви скаржитиметеся.

Повномасштабне вторгнення російської армії фактично зачепило всі права людини. Проте найчастіше українці звертаються зі скаргами щодо полону чи зникнення людей. Також досить поширені заяви про пошкодження, знищення майна чи відсутність доступу до майна на окупованих територіях.

“Якщо йдеться про згвалтування, тілесні ушкодження або тортури в полоні, потрібно обов'язково надати медичну документацію. Я б порадила у будь-якому разі, навіть не лише коли йдеться про ЄСПЛ, обов'язково звертатися до правоохоронних органів, щоб злочин був зафіксований. Люди звертаються до Нацполіції, СБУ та Генпрокуратури. Пакет документів може збирати і постраждалий. Він також може залучити юристів чи правозахисників. Коли документи гаразд, набагато легше готувати скаргу”, - каже Сокоренко.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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