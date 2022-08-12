Жертви звірств російських окупантів можуть завантажити формуляр скарги до ЄСПЛ безпосередньо з його сайту – Мін'юст

Щоб отримати рішення Європейського суду з прав людини про компенсації за злочини армії РФ в Україні, потрібно завантажити формуляр скарги безпосередньо на сторінці ЄСПЛ , заповнити, роздрукувати та надіслати до суду поштою разом із усіма необхідними документами.

Таку пораду можна прочитати на сторінці кабінету міністрів України у Фейсбуці . У розділі "Міністерство юстиції" .

У посту Мін'юсту зазначається, що “юристи радять звертатися за професійною допомогою, тим більше, що часто вона безкоштовна”.

Варто звернути увагу на попередження: “Європейський суд з прав людини не розглядатиме неправильно оформлені заяви, які б звірства там не були описані”.

За словами заступника керівника Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ Маргарити Сокоренко, пакет документів, який слід подати до суду, залежить від того, на що саме ви скаржитиметеся.

Повномасштабне вторгнення російської армії фактично зачепило всі права людини. Проте найчастіше українці звертаються зі скаргами щодо полону чи зникнення людей. Також досить поширені заяви про пошкодження, знищення майна чи відсутність доступу до майна на окупованих територіях.