На сайті ОП з'явилося і зникло оголошення про обрання 19 липня керівника САП: Шабунін каже, що з України роблять посміховисько
Шабунін також каже про кілька сценаріїв, яким чином зриватимуть обрання керівника САП і надалі, інформує
Конкурсна комісія з обрання керівника САП порушує нещодавні обіцянки, які Україна дала міжнародним партнерам щодо обрання керівника САП, та робить з країни посміховисько. Про це
"Вчора ввечері на сайті ОГП з'явилося оголошення про заплановане на 19 липня засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП. На скріні ви можете побачити це оголошення. Воно було
При цьому він нагадав, що лише цього тижня про конкурс владі вкотре
"Але найгірша частина ОП (і голова комісії Коваль) й далі продовжують робити з України посміховисько", - обурився Шабунін.
Він також наголосив, що має інформацію про кілька сценаріїв, яким чином зриватимуть обрання керівника САП далі.
"До речі, якщо оголошення, знову з'явиться це ще нічого не означає. В ОП залишається кілька сценаріїв, як далі підривати процес і ганьбити нас на весь світ. Наприклад, раніше апеляційний суд анонсував, що прийме своє рішення у справі до 18 липня", - зазначив голова Центру протидії корупції.
"Як тільки оголошення з'явиться і якщо з'явиться, обов'язково детально опишемо всі ці сценарії", - пообіцяв він.
Нагадаємо, раніше Шабунін вже повідомляв про численні спроби зірвати обрання керівника САП.
Так, за три дні до позитивного рішення Євроради щодо кандидатства України у члени ЄС деякі представники офісу президента ледь не зірвали надання такого статусу. За словами Шабуніна, зокрема, один із заступників голови ОПУ Андрія Єрмака викинув з антикорупційної стратегії, за яку саме збиралася голосувати Верховна Рада, найважливіше частину щодо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Шабунін також звинуватив у брехні віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, яка заявила, що Європейська Рада в жодному разі не відкликатиме статусу кандидата у разі невиконання попередньо озвучених вимог.
Нагадаємо, 24 грудня 2021 року комісія з обрання керівника САП вдруге не змогла затвердити результати конкурсу. Фактично комісія відмовляється підтвердити власні ж бали, виставлені кандидатам під час співбесід.
Головною причиною блокування є кандидатура переможця. Детектив Клименко керував розслідуванням щодо корупції заступника голови ОПУ Олега Татарова, тож його кандидатура на чолі САП не влаштовує Банкову.
Напередодні фінального етапу конкурсу ОАСК ухвалив рішення про скасування порядку роботи конкурсної комісії. Суддя Олексій Огурцов послався на
Наступного дня деякі члени комісії пропонували відкласти засідання для «ознайомлення з рішенням суду», а також пропонували ««відкласти затвердження результатів, щоб це рішення потім не оскаржили у суді».