Міноборони РФ вербує росіян для війни в Україні через сайти пошуку роботи – Delfi

Російська армія відчайдушно потребує підкріплення та заміщення втрат у живій силі для продовження війни в Україні. З метою прихованої мобілізації в Росії навіть використовують сайти, що спеціалізуються на пошуку роботи та співробітників. Про це йдеться у розслідуванні естонського видання Delfi .

Журналісти Delfi встановили, що з березня Міністерство оборони РФ розміщує масу оголошень про роботу на російських порталах з працевлаштування. Найбільш поширеним є оголошення про пошук військовослужбовця за контрактом, але діапазон пропозицій варіюється від медика до снайпера. І таких вакансій на сайтах виявили сотні.