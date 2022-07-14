Міноборони РФ вербує росіян для війни в Україні через сайти пошуку роботи – Delfi

В оголошеннях пишуть, що шукають військовослужбовця за контрактом, медика або навіть снайпера

Міноборони РФ вербує росіян для війни в Україні через сайти пошуку роботи – Delfi
© Anadolu Agency

Російська армія відчайдушно потребує підкріплення та заміщення втрат у живій силі для продовження війни в Україні. З метою прихованої мобілізації в Росії навіть використовують сайти, що спеціалізуються на пошуку роботи та співробітників. Про це йдеться у розслідуванні естонського видання Delfi.

Журналісти Delfi встановили, що з березня Міністерство оборони РФ розміщує масу оголошень про роботу на російських порталах з працевлаштування. Найбільш поширеним є оголошення про пошук військовослужбовця за контрактом, але діапазон пропозицій варіюється від медика до снайпера. І таких вакансій на сайтах виявили сотні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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