На оборонному заводі працівник агітував підтримати Росію та пропагував «русский мир»

Чоловік не вважав напад РФ чимось неправильним.

На оборонному заводі працівник агітував підтримати Росію та пропагував «русский мир»
© ukroboronprom.com.ua

Працівнику оборонного заводу у місті Києві повідомили підозру за фактом виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України.

Як повідомила Київська міська прокуратура працівник оборонного заводу публічно заперечував агресію РФ проти України та закликав підтримати рішення та дії держави-агресора. Також чоловік розповсюджував серед колег пропагандистські лозунги про «велич» російської армії та агітував за «русский мир», інформує ZN.ua.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Чоловікові оголосили підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». У разі доведення вини, йому загрожують виправні роботи на строк до двох років або позбавленням волі до трьох років.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.


Ірина Знась, ZN.ua





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