На оборонному заводі працівник агітував підтримати Росію та пропагував «русский мир»
Чоловік не вважав напад РФ чимось неправильним.
Працівнику оборонного заводу у місті Києві повідомили підозру за фактом виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України.
Як
Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Чоловікові оголосили підозру за статтею 436-2 Кримінального кодексу України «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». У разі доведення вини, йому загрожують виправні роботи на строк до двох років або позбавленням волі до трьох років.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження ГУ СБУ в м. Києві та Київській області.