?РоSSия 10 дней хранила полное молчание после захвата украинских моряков

Информация поступала "от кого угодно, но только не от официальных лиц".

Официальная Москва 10 дней хранила полное молчание после захвата украинских моряков.

Об этом рассказала в интервью BBC военный атташе посольства Украины в Москве Валерия Романова.

"Когда захватили циничным образом наших моряков, 10 суток мы не получали ни одного ответа. Хотя мною как атташе по вопросам обороны были направлены определенные ноты в адрес министерства обороны РоSSии, посольством Украины были направлены определенные ноты в адрес министерства иностранных дел РоSSии. 10 дней они хранили абсолютно полное молчание, что в принципе противоречит Венской конвенции о консульских сношениях от 1963 года", - сказала Романова.

По ее словам, информация о судьбе арестованных моряков поступала "от кого угодно, но только не от официальных лиц".

"На все мои запросы министерство обороны [РоSSии] ответило в очень, в моем понимании, циничной форме, что этот вопрос не относится к их компетенции. Я понимаю, что да, захват осуществляла ФСБ РФ , пограничная служба ФСБ РФ , но стоит вопрос о военнопленных, о захвате наших трех украинских судов и никакого внятного ответа по этому вопросу мы не получили", - сказала Романова.

По ее словам, роSSийские власти очень четко дали понять, что не хотят, чтобы президент Петр Порошенко мог использовать освобождение моряков в своей предвыборной кампании.

"Поэтому я не думаю, что роSSийская власть пойдет на какой-либо обмен пленными до каких-либо результатов выборов, к сожалению", - сказала атташе.

Напомним, что отказ РоSSии освободить украинских моряков привел к тому, что западные страны ввели против нее дополнительные индивидуальные санкции.