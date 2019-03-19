При рождение двойни или тройни украинцы будут получать доплату на каждого ребенка

Если в семье уже есть один ребенок и родилась двойня или тройня, то такая семья автоматически становится многодетной. В этом случае доплату за рождение малыша родители получат не на одного, а на каждого рожденного ребенка.

Об этом на заседании селекторного совещания сообщил министр соцполитики Андрей Рева, передает "112 Украина".

По словам министра, если благодаря рождению сразу нескольких младенцев семья стала многодетной, то на каждого ребенка из госбюджета будет выплачиваться матпомощь.

"Если был один ребенок и родилось двое, то доплата будет происходить, в результате того, что семья стала многодетной, не только на третьего ребенка, а если двойня родилась, то на второго и третьего. Соответственно, если родилась тройня, то на второго, третьего и четвертого", - рассказал Рева.

Материальная помощь будет выплачиваться в размере 1 тыс. 700 грн.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров с 1 апреля ввел доплаты многодетным семьям в размере 1700 грн на ребенка, начиная с третьего.

Сейчас при рождении ребенка государство выплачивает 41280 грн. Это единый размер пособия на первого, второго и следующего ребенка. Одноразовую выплату в размере 10320 гривен родители получают на свой счет через несколько месяцев после подачи необходимого пакета документов в социальные службы. Оставшаяся сумма 30960 гривен разбивается на 36 равных частей по 860 гривен. Такую помощь каждый месяц будет получать семья в течение трех лет.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет в 2019 году составляет 1626 гривен (к концу года он увеличится до 1779 гривен).