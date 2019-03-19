Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"

Отрыв над основными соперникам - более 10 пунктов.

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты свежего социологического опроса об электоральных предпочтениях украинцев. Согласно их данным, кандидат в президенты Владимир Зеленский уверенно выходит во второй тур и выигрывает там и у Юлии Тимошенко, и у Петра Порошенко.

Опрос, который провели 9-15 марта, показал, что за Зеленского готовы проголосовать 24,9% респондентов, за Тимошенко - 18,8%, за Порошенко - 17,4%.

Другие кандидаты значительно отстают.

Во втором туре Зеленский побеждает Тимошенко с результатом 35% против 22%. Преимущество над Порошенко еще больше - 39% против 19%.

Аудитория опроса: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Исследование проводилось в виде личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.


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