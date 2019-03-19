Истребители НАТО четыре раза вылетали на перехват роSSийских самолетов над Балтикой на прошлой неделе

Польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию.

?Истребители НАТО четыре раза вылетали на перехват роSSийских самолетов над Балтикой на прошлой неделе
F-16
Фото: defense.gov

Истребители НАТО, которые защищают воздушное пространство стран Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались на перехват роSSийских самолетов.

Об этом сообщает "Польское радио".

"Дважды - 11 и 12 марта - НАТОвские самолеты вылетали на идентификацию роSSийских истребителей Су-35, Су-27, которые сопровождали роSSийские пассажирские самолеты Ту-134. 13 и 14 марта истребители поднимали на перехват роSSийских транспортных самолетов Ан-26 и одного Ил-18", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии защищают польские истребители натовской миссии Baltic Air Policingс литовской авиабазы в Шяуляй и немецкие - в эстонской базе Эмари.

С начала года, когда польские F-16 взяли на себя четырехмесячную миссию по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, было зарегистрировано несколько инцидентов с участием роSSийских самолетов.

Напомним, за полгода немецкие истребители 30 раз поднимались для перехвата роSSийских самолетов над Балтикой.


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