?Более 50 из 189 производств НАБУ и САП не рассматриваются в суде

В 52 случаях среди 189 дел, в которых детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили обвинительные акты или ходатайство об освобождении от уголовной ответственности в суды, не назначены даже подготовительные заседания.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Так, дело по факту нанесения ущерба ОАО «ГПЗКУ» уже более двух лет пылится в суде: за 25 месяцев не исследовано ни одного доказательства, не допрошены свидетели, поскольку в деле не произошло даже подготовительного заседания", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 в суд было направлено обвинительное заключение в отношении депутата Александра Онищенко - организатора "газовой схемы" и финансового директора подконтрольных нардепу предприятий. Поскольку обвиняемые находятся за пределами Украины, их будут судить заочно. Первое заседание назначено на 10 июня 2019 года.

"Во многих случаях судьи назначают заседание на середину июня. Возможно, это связано с ожиданием начала работы Антикоррупционного суда, куда эти дела будут направлены по подсудности", - сообщают в НАБУ.

Отмечается, чтов среди 37 решений по делам от НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении троих лиц, предусматривающие реальное наказание в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

Напомним, ранее суд Одессы вынес первый приговор с реальным сроком по делу НАБУ - экс-глава Захаровской (Фрунзовской) РГА Дмитрий Франчук получил три года тюрьмы за начисление себе премии в размере 65 тыс. гривен