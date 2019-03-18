В ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборах

По состоянию на 18 марта зарегистрированы около тысячи иностранных наблюдателей.

В ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборах
Фото: dniprograd.org

На выборах президента Украины наблюдателями зарегистрировалась беспрецедентное количество украинских неправительственных организаций.

Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька, передает Громадське.

Она пояснила, что наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы - от иностранных государств или международных организаций.

"В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в Центризбиркоме: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами", - рассказала Бернацька.

По ее словам, по состоянию на 18 марта уже зарегистрированы около тысячи иностранных наблюдателей.

Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта.


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