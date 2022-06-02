Войска Беларуси на границе с Украиной переоснащают современным вооружением и техникой: в Генштабе сообщили, какая есть угроза

Враг продолжает терять беспилотные летательные аппараты на всех направлениях. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

В связи с последние данным, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито тринадцать атак противника, уничтожено два танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских авто. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10".

Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях продолжается переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны сохраняется.

На Северском направлении продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, которые понесли потери во время боевых действий.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей и снижении наступательного потенциала украинских войск войск.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок - понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении Бобрового и Устиновка, успеха не имеет.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под контроль Камышеваху - имеет частичный успех, бои продолжаются. Враг также вел штурм в направлениях Нагорного и Белогоровки, в результате нанесения огневого поражения нашими подразделениями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей, пополняет запасы.

На Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригорьевка и Александровки.

Чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов роSSийские оккупанты продолжают врать о якобы расположении воинских подразделений в школах, больницах и детских садах.