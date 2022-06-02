Войска Беларуси на границе с Украиной переоснащают современным вооружением и техникой: в Генштабе сообщили, какая есть угроза

война, поле боя, военная техника рф

Враг продолжает терять беспилотные летательные аппараты на всех направлениях. Противник уже задействует беспилотники даже МЧС.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

В связи с последние данным, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбито тринадцать атак противника, уничтожено два танка, 6 артиллерийских систем, 8 боевых бронированных машин и 4 вражеских авто. Подразделения противовоздушной обороны сбили семь БПлА типа "Орлан-10".

Также сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях продолжается переоснащение отдельных подразделений вооруженных сил республики беларусь современными образцами вооружения и военной техники. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны сохраняется.

На Северском направлении продолжается доукомплектование вооружением и военной техникой подразделений противника, которые понесли потери во время боевых действий.

На Харьковском направлении основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых рубежей и снижении наступательного потенциала украинских войск войск.

На Славянском направлении основные усилия враг сосредоточил на удержании занятых позиций, ведении разведки и создании условий для возобновления наступления.

На Донецком направлении противник продолжает огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии соприкосновения из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. На Лиманском направлении враг вел боевые действия в направлении населенного пункта Райгородок - понес потери и отошел.

На Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении Бобрового и Устиновка, успеха не имеет.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под контроль Камышеваху - имеет частичный успех, бои продолжаются. Враг также вел штурм в направлениях Нагорного и Белогоровки, в результате нанесения огневого поражения нашими подразделениями отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг продолжает инженерное оборудование занятых рубежей, пополняет запасы.

На Южнобугском направлении оккупанты увеличили количество обстрелов украинских позиций. Также обстреливали из минометов и ствольной артиллерии населенные пункты Шевченково, Трудолюбовка, Луч, Степная Долина и Широкое. Враг нанес авиационные удары вертолетами Ми-24 в районах Новогригорьевка и Александровки.

Чтобы оправдать разрушение ими гражданских объектов роSSийские оккупанты продолжают врать о якобы расположении воинских подразделений в школах, больницах и детских садах.


Катерина Петренко, politeka.net

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