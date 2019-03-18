Военные сбили беспилотник боевиков на Авдеевском направлении

В штабе расценивают пролет БПЛА как провокацию против ВСУ.

Украинские военнослужащие сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, который боевики применяли для поиска системы огня Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Беспилотник был сбит на Авдеевском направлении. В штабе заявили о том, что пророSSийские боевики продолжают осуществлять провокации для обвинения украинских военных в срыве весеннего перемирия.

"Так, на Авдеевском направлении противником была устроена провокация с использованием БПЛА, который совершал полет над позициями наших подразделений с целью уточнения построения системы обороны и разоблачения системы огня подразделений ООС", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Остатки сбитого беспилотника передали специалистам для изучения и идентификации.

Напомним, ранее военные обезвредили беспилотник боевиков вблизи Водяного.