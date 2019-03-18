Украинские полярники готовятся проголосовать на выборах президента

ЦИК утвердила состав избирательной комиссии на станции "Академик Вернадский"

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тыс. км от Киева , является отдаленным избирательным участком и на президентских выборах 31 марта здесь будут голосовать 34 человека - 11 участников постоянной экспедиции и 23 ученых, которые прибыли в конце января.

Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

"Станции «Академик Вернадский» является спецучастком, ведь по понятным причинам избирательная процедура в таком труднодоступном месте имеет свои особенности. В частности, полярники используют не «живые» бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет Центризбирком. В день выборов в большом помещении станции - столовой - устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Затем в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центризбирком на днях утвердил состав комиссии на этом спецучастке в составе четырех полярников, председателем определен начальник 23 УАЭ Виктор Сытов.

"В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на «большую землю» протокол участковой комиссии с «мокрой» печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год. Поэтому эти документы в формате скан-копий оперативно передают со станции в ЦИК", - отмечается в сообщении.

"Если гражданину не безразлично, что станет с его голосом, он и за 15 тыс. километров от дома, среди снегов и айсбергов, найдет возможность проголосовать", - подчеркнул глава НАНЦ Евгений Дикий.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность голосовать на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента (голосовать за списки партий), однако не голосуют за кандидатов на мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Напомним, ЦИК в порядке исключения создал 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей, в том числе - в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Ранее сообщалось, что военным на передовой урны для голосования подвозить не будут.