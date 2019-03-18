Украинские полярники готовятся проголосовать на выборах президента

ЦИК утвердила состав избирательной комиссии на станции "Академик Вернадский"

Украинские полярники готовятся проголосовать на выборах президента
Часовня на украинской полярной станции "Академик Вернадский"
Фото: uac.gov.ua

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тыс. км от Киева, является отдаленным избирательным участком и на президентских выборах 31 марта здесь будут голосовать 34 человека - 11 участников постоянной экспедиции и 23 ученых, которые прибыли в конце января.

Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

"Станции «Академик Вернадский» является спецучастком, ведь по понятным причинам избирательная процедура в таком труднодоступном месте имеет свои особенности. В частности, полярники используют не «живые» бюллетени, а их распечатанные скан-копии, которые накануне направляет Центризбирком. В день выборов в большом помещении станции - столовой - устанавливают самодельную кабинку для голосования и урны. Затем в присутствии всех членов экспедиции происходит подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центризбирком на днях утвердил состав комиссии на этом спецучастке в составе четырех полярников, председателем определен начальник 23 УАЭ Виктор Сытов.

"В зависимости от даты выборов и ледовой обстановки возможность передать на «большую землю» протокол участковой комиссии с «мокрой» печатью и сами бюллетени может случиться и через месяц, а бывает, что и через год. Поэтому эти документы в формате скан-копий оперативно передают со станции в ЦИК", - отмечается в сообщении.

"Если гражданину не безразлично, что станет с его голосом, он и за 15 тыс. километров от дома, среди снегов и айсбергов, найдет возможность проголосовать", - подчеркнул глава НАНЦ Евгений Дикий.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность голосовать на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента (голосовать за списки партий), однако не голосуют за кандидатов на мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Напомним, ЦИК в порядке исключения создал 80 специальных избирательных участков на территории воинских частей, в том числе - в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Ранее сообщалось, что военным на передовой урны для голосования подвозить не будут.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
РоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбеРоSSия направила Украине ноту из-за завершения договора о дружбе
Суд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа ТрубыСуд приостановил рассмотрение иска о законности назначения директора ГБР Романа Трубы
Комиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборовКомиссар Совета Европы призвала Раду рассмотреть закон о языке после выборов
Петиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписейПетиция за легализацию медицинского каннабиса набрала 25 тысяч подписей
Участников драки с полицией в Черкассах суд отправил под круглосуточный домашний арест
Блок рекламы


Похожие новости
Трамп ретвитнул статью о подыгрывании Сытника Хиллари Клинтон на выборах 2016 годаТрамп ретвитнул статью о подыгрывании Сытника Хиллари Клинтон на выборах 2016 года
Климкин предложил выдавать диаспоре украинские паспортаКлимкин предложил выдавать диаспоре украинские паспорта
"Нацдружины" не будут применять силу на выборах, - Билецкий"Нацдружины" не будут применять силу на выборах, - Билецкий
Тарута заявил о поддержке Тимошенко на выборахТарута заявил о поддержке Тимошенко на выборах
Украинские военные обезвредили беспилотник боевиков
ООН: арестованные Россией украинские моряки должны считаться военнопленнымиООН: арестованные Россией украинские моряки должны считаться военнопленными
Полиция допросила представителей Нацдружин из-за заявлений применить силу на выборахПолиция допросила представителей Нацдружин из-за заявлений применить силу на выборах
Бывшего президента Южной Кореи судят за клеветуБывшего президента Южной Кореи судят за клевету
В Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборахВ Одесской области предлагали 5 тыс. гривен за голос на выборах
Под Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полициейПод Администрацией президента произошли столкновения между "Нацкорпусом" и полицией
Последние новости
Подгружаем последние новости