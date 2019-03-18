Конкурс на пост директора киностудии Довженко перенесли

Конкурсная комиссия приняла решение перенести ключевое заседание на 22 марта.

Конкурс на пост директора киностудии Довженко перенесли
Национальная киностудия имени Довженко
Фото: Лотос

Заседание, на котором заслушают программы кандидатов на пост директора Национальной киностудии имени Александра Довженко, пересли с понедельника, 18 марта, на пятницу, 22 марта.

За перенос заседание проголосовало четыре члена конкурсной комиссии из восьми присутствующих (трое - "против", один воздержался), сообщает корреспондент LB.ua.

Один из членов конкурсной комиссии, Иван Козленко (директор Центра Довженко) отметил, что Министерство культуры не опубликовало на своем сайте финансовый отчет киностудии за 2018 год, что, по его мнению, ставит кандидатов в неравные условия. Член комиссии попросил, чтобы его особенное мнение включили в протокол, но глава комиссии Анна Чмиль вынесла на голосование вопрос о переносе заседания, чтобы Министерство культуры смогло опубликовать отчетность и предоставить кандидатам одинаковые условия.

На пост директора киностудии претендует два человека: действующий директор Олесь Янчук и Сергей Слепак, директор компании "Киносвит".

Согласно ст. 21.5 Закона Украины "О культуре", "орган управления обязан опубликовать на своем веб-сайте условия труда, информацию о материально-технической базе учреждения культуры, финансовую отчетность за предыдущий бюджетный период учреждения культуры, на посаду руководителя которого проводится конкурс".

По состоянию на полдень 18 марта на сайте Минкульта есть отчетность киностудии за 2017 год.

Согласно закону, в конкурсную комиссию вошло девять человек:

  • делегированные Минкультом: Иван Козленко (Центр Довженко), Юлия Синькевич (Одесский кинофестиваль), Людмила Горделадзе (кинотеатр "Жовтень");
  • делегированные коллективом киностудии: Анна Чмиль (бывшая глава Госкино), Вадим Скуратовский (искусствовед), Лариса Брюховецкая (киновед, преподаватель НаУКМА);
  • от общественных организаций: Владимир Гонский ("Товариство зв’язків з українцями за межами України"), Ольга Кобец (Українська всесвітня координаційна рада), Николай Корецкий (Союз греків України).

Напомним, Олесь Янчук стал директором киностудии Довженко в апреле 2014 года, его назначило министерство культуры. Конкурсный отбор тогда не проводился: изменения в ЗУ "О культуре" вступили в силу в январе 2016 года.

Заседание конкурсной комиссии состоится 22 марта в 10:00 в министерстве культуры.


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